Boğaziçi Üniversitesi'nde bir görevden uzaklaştırma daha
AKP'li Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından akademisyenlere yönelik kıyım başladı. Son olarak öğretim üyesi Ecmel Ayral da görevinden uzaklaştırıldı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atadığı AKP'li Melih Bulu'nun icraatleri sürüyor. Geçtiğimiz hafta öğretim üyesi Feyzi Erçin’in ders vermesine engel getirilmesinin ardından 21 yıldır Boğaziçi Üniversitesi'nde görevli olan Ecmel Ayral’ın da ders vermesine engel getirildiği öğrenildi.
Sosyal medya hesabından ders vermesine engel getirildiğini duyuran Ecmel Ayral, ''21 yıldır zevkle, gururla, gönülden hizmet ettiğim Boğaziçi öğrencilerine artık ders veremeyeceğimi öğrendim bu sabah. İçim cız etti. Maddi karşılığı olmayan bu vazifeyi, memlekete ve gençlere bir borç ödeme imkanı olarak gördüm hep. Emeğimi, bilgimi, tecrübemi, dostlarımı onların hizmetine sunmaya gayret ettim. Binlerce öğrencim oldu, aralarında hâlâ görüştüklerim, birlikte çalıştıklarım çok; hepsiyle de bir gönül bağımız olduğunu biliyorum. Bu sene tanışmayı beklediğim öğrencilerimle okul bünyesinde karşılaşma imkanımız olmayacak ama buradan da bildiriyorum, aklınıza gelen her şey için bir mesajlık mesafedeyim. Bu sebebi meçhul, faili meşhur karar benim için pek hak etmediğim bir madalya inanın. Keşke iyiden, doğrudan, güzelden bu kadar nefret etmeselerdi. Olsun, yine de güzel günler göreceğiz çocuklar, biliyorum, görüşmek dileğiyle'' ifadelerini kullandı.
1/8— ecmel ayral (@ecmelayral) June 4, 2021
21 yıldır zevkle, gururla, gönülden hizmet ettiğim Boğaziçi öğrencilerine artık ders veremeyeceğimi öğrendim bu sabah. İçim cız etti. @UniBogazici #ÖğrencimeDokunma #BoğaziciDireniyor
PROTESTO EYLEMLERİ DÜZENLEMİŞTİ
Ders vermesine engel getirilen Feyzi Erçin'in rektör ataması protestolarına katıldığını ve tutuklanan öğrencilere destek vermesi nedeniyle politik bir kararla engellendiğini savunan Boğaziçili akademisyenler protesto eylemleri düzenlemişti.
Video Haberler
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- MHP'li vekilin ziyaretinde Atatürk fotoğrafı yok
- Biz seni Çakıcı’nın elinden almadık mı
- Portakal, Peker'in gözden kaçan sözüne dikkat çekti
- Sedat Peker’in verdiği tarih
- LGS sınavı arasında şaibe iddiası
- Ayvalık halkından 'mera' tepkisi
- Ekonomist Özgür Demirtaş'a ölüm tehdidi
- 70 milyon liralık vurgun
- Bakan Yardımcısı Birpınar'ın diğer maaşı ortaya çıktı!
- AKP'li Külünk'ün '17-25' açıklaması yeniden gündemde!