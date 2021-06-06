Boğaziçi Üniversitesi'nde bir görevden uzaklaştırma daha

06 Haziran 2021 Pazar, 10:49

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atadığı AKP'li Melih Bulu'nun icraatleri sürüyor. Geçtiğimiz hafta öğretim üyesi Feyzi Erçin’in ders vermesine engel getirilmesinin ardından 21 yıldır Boğaziçi Üniversitesi'nde görevli olan Ecmel Ayral’ın da ders vermesine engel getirildiği öğrenildi.

Sosyal medya hesabından ders vermesine engel getirildiğini duyuran Ecmel Ayral, ''21 yıldır zevkle, gururla, gönülden hizmet ettiğim Boğaziçi öğrencilerine artık ders veremeyeceğimi öğrendim bu sabah. İçim cız etti. Maddi karşılığı olmayan bu vazifeyi, memlekete ve gençlere bir borç ödeme imkanı olarak gördüm hep. Emeğimi, bilgimi, tecrübemi, dostlarımı onların hizmetine sunmaya gayret ettim. Binlerce öğrencim oldu, aralarında hâlâ görüştüklerim, birlikte çalıştıklarım çok; hepsiyle de bir gönül bağımız olduğunu biliyorum. Bu sene tanışmayı beklediğim öğrencilerimle okul bünyesinde karşılaşma imkanımız olmayacak ama buradan da bildiriyorum, aklınıza gelen her şey için bir mesajlık mesafedeyim. Bu sebebi meçhul, faili meşhur karar benim için pek hak etmediğim bir madalya inanın. Keşke iyiden, doğrudan, güzelden bu kadar nefret etmeselerdi. Olsun, yine de güzel günler göreceğiz çocuklar, biliyorum, görüşmek dileğiyle'' ifadelerini kullandı.

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21 yıldır zevkle, gururla, gönülden hizmet ettiğim Boğaziçi öğrencilerine artık ders veremeyeceğimi öğrendim bu sabah. İçim cız etti. @UniBogazici #ÖğrencimeDokunma #BoğaziciDireniyor — ecmel ayral (@ecmelayral) June 4, 2021

PROTESTO EYLEMLERİ DÜZENLEMİŞTİ

Ders vermesine engel getirilen Feyzi Erçin'in rektör ataması protestolarına katıldığını ve tutuklanan öğrencilere destek vermesi nedeniyle politik bir kararla engellendiğini savunan Boğaziçili akademisyenler protesto eylemleri düzenlemişti.