Yurt dışındaki Türk öğrenciler krizi büyüyor

23 Kasım 2021 Salı, 09:46

Öğrenci değişim programı Erasmus kapsamında Avrupa Birliği'nin (AB) finanse ettiği hibeler, Türkiye Ulusal Ajansı üzerinden üniversitelere aktarılıyor. Ancak ödemelerde yaşanan sıkıntı büyüyor.

Üniversitelerin hibelerin 4 yerine 2.5 ay yapılacağına yönelik duyurusunun ardından öğrenciler üç aydır tek kuruş alamadıklarını söyledi. Üniversiteler Ulusal Ajansı işaret ederken mağduriyetleri artan öğrenciler dersten çok geçim derdine düştü.

"DİĞER ÜLKELERDEN GELENLER ÖDEMELERİNİ ALDI BİZ PARASIZ KALDIK"

Karar gazetesinden Gülcan Aslan'ın haberine göre, Hırvatistan’da okuyan İTÜ Denizcilik Fakültesi öğrencisi Umut Arda Emiroğlu “5 ay Erasmus yapan 4 ay hibe alacaktı. Bu 2.5 aya düşürüldü. 10 ay yapanlar için durum daha vahim. Ben de sağlıksız beslenmek zorunda kaldım” dedi. YTÜ Matematik Mühendisliği bölümünden Eslem Güler ise “Bizim dışımızda başka ülkelerden gelenlerin hibesi gelmeden önce yatmış ama ben 3 aydır alamadım. Kur nedeniyle yaşamak çok zor” diye konuştu.

Umut Arda Emiroğlu, İTÜ’nün Erasmus ofisi tarafından “Sorun Ulusal Ajansta” açıklaması yapıldığını söyledi. Eslem Güler ise “Aksama nerede bilmiyoruz. Net cevap da alamıyoruz. Sesimizin duyulmasını istiyoruz” dedi.

"GİDERSEM ŞUBAT AYINI BİTİREMEM"

Türkiye Ulusal Ajans’ın AB ile geç anlaştığını ifade eden Emiroğlu, ön bütçenin ise öğrenci sayısına göre düşük geldiğini söyleyerek “Geçtiğimiz yıllardaki gibi 4 ay hibe alsaydık 1800 euro alacaktık. Ama 2,5 indirdikleri için 900 euro aldık. Almamız gereken 225 euro kaldı. Totalde benim alacağım 1125 euro hibe desteği kira ve elektriğimi karşılamış olacak. Yeme içme ve kültürel aktiviteler için yine ailemden destek almak zorunda kalacağım. Bunda dolayı diğer kalemlerde hep harcamalarıma özen göstermek zorunda kalıyorum” dedi. Gittiği şehirde Erasmus öğrencileri için yapılan gezilerin sadece bir tanesine katılabildiğini ifade eden Emiroğlu “Burada gidilecek bir sürü milli park ve şelale var. Ama ben aralarından biri seçip gitmek durumunda kaldım. Önümüzdeki hafta Dubrovnik gezisi var ve yine gidemeyeceğim. Çünkü gidersem şubat ayını bitiremem” diye konuştu.

Erasmus için Çek Cumhuriyeti’ne giden Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi Eslem Güler ise, 4 yıl boyunca Erasmus programını kazanmak için zor bir çalışma sürecinden geçtiğini ifade ederek “Buraya geldikten sonra sürekli mail attım, cevaplar çok yuvarlanarak, asla net cevaplar verilmedi. Ayrıca tüm açıklamaların sonuna yaşanacak tüm mağduriyeti öğrenciye yükleyen, asla sorumluluk kabul etmediklerine dair açıklamalar eklemeye başladılar. Şu an hala paramı alabilmiş değilim” dedi.

Bu sorunu sadece Türk öğrencilerin yaşadığını vurgulayan Güler “Bizim dışımızda başka ülkelerden gelen herkesin hibesi gelmeden önce yatmış. Hala bir açıklama yok. Ayrıca hibenin 1 ayını veremeyeceklerini söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

Türk öğrencilerin yaşadıkları tartışmaları da beraberinde getirdi.