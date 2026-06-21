Aymelek öğretmenin okuldaki usulsüzlükleri bildirdiği için mobbinge uğradığı iddia edildi: Sürüldü, maaşı kesildi

Adıyaman’da bir lisede görev yapan öğretmen Aymelek Gültepe’nin, okulda yaşandığını öne sürdüğü usulsüzlükleri resmi makamlara taşımasının ardından baskı, soruşturma ve disiplin cezalarıyla karşı karşıya kaldığı iddia edildi.

Öğretmenin başvurularına göre okulda bir yöneticinin, resmi yazı bulunmadan müdürlük yetkilerini kullandığı, evraklara imza attığı ve idari işlemler yürüttüğü ileri sürüldü. Öğretmen, okul kayıtlarında yaptığı incelemede söz konusu yöneticinin müdürlük yetkisini kullanmasına dayanak olacak resmi yazıya ulaşamadığını belirtti. Bu tespitin ardından kaymakamlığa başvurduğunu aktaran öğretmen, dilekçesinde “yetkisiz görevlendirme” ve “resmi evraklara imza” iddialarının araştırılmasını istedi.

Başvurudan kısa süre sonra söz konusu yöneticinin görevinden alındığı, okulun asıl yöneticisinin yeniden göreve döndüğü belirtildi. Dosyada ders ve norm işlemlerine ilişkin iddialar da yer aldı. Buna göre okul kapanmadan kısa süre önce bazı dersler sisteme işlendi ancak dersler fiilen yapılmadı. Öğretmen, işlenmeyen derslerden sınav düzenlendiğini ve kopya iddiasına ilişkin tutanakların makamlara sunulduğunu ifade etti.

Gültepe, okulda gördüğü usulsüzlükleri dilekçelerle bildirdiğini ancak başvurularının bir bölümünün işleme alınmadığını savundu. İddialara göre kopya çektiği tespit edilen bir öğrenciye ilişkin tutanak tutulmasına karşın öğrencinin sınav notu geçerli sayıldı.

CEZA ÜSTÜNE CEZA

Bu başvuruların sonuçsuz kalması üzerine CİMER’e de başvuran öğretmen, süreç ilerledikçe okul içinde dışlandığını, görev alanı dışında işlerle hakkında soruşturma açılmak istendiğini öne sürdü.

Soruşturma sürecinde öğretmenin yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki başka bir okula görevlendirildiği belirtildi. Gültepe, aynı süreçte başka bir yöneticinin daha yakın bir okula gönderildiğini belirterek görevlendirmenin “cezalandırma” niteliği taşıdığını savundu. Görevlendirmenin ardından iki gün okula gitmediği iddiasıyla hakkında tutanak tutulduğunu aktaran öğretmen, maaş kesme cezası aldı. Öğretmen, cezanın yöneticilik başvurularını da etkileyerek kariyerini sekteye uğratabileceğini ifade etti.

‘TABELA’ TEPKİSİ

Öğretmenin okuldan ayrılmasının ardından eski odasının tabelasının değiştirildiği, “engelli WC” tabelası asıldığı iddia edildi. Öğretmen, kendisine yönelik itibarsızlaştırma ve mobbing sürecinin parçası olduğunu savundu. Okul yönetiminin iddiaları reddetti, başvurulara ilişkin idari inceleme ve soruşturma süreçlerinin sürdüğü kaydedildi.l