AYM'nin Can Atalay kararı... Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Kaboğlu "Meclis bu vesileyle kendini aklayacak bir tavra girmeli"

Yayınlanma: 12.08.2024 - 16:05

Güncelleme: 12.08.2024 - 16:05

Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, AYM'nin Can Atalay hakkındaki son kararınına ilişkin konuştu.

Kabaoğlu, şunları söyledi:

"Can Atalay hakkında milletvekili olduğuna dair en az üç Anayasa Mahkemesi kararı var. Can Atalay'ın başlıca engeli hapishanede olması... Meclis'te Anayasa dışı bir biçimde okutulan Yargıtay kararı aslında anayasaya aykırı olduğu için Anayasa Mahkemesi 'Bu karar yok hükmündedir' kararı verdi. O nedenle Meclis Başkanlığı'nın yapması gereken şey hazır Filistin Devlet Başkanı için TBMM'yi topladığına göre, aynı gün ona özgü bir gündem yapıp, Can Atalay'ın Meclis'e gelmesini sağlamak ve ant içirmek... Çözüm budur."

"MECLİS, KENDİNİ AKLAYACAK BİR TAVRA GİRMELİ''

Anayasa Mahkemesi'nin daha önceki Can Atalay hakkındaki verdiği kararları da hatırlatan Kabaoğlu, "Meclis bu vesileyle kendi anayasa dışılığını gidererek kendini aklayacak bir tavra girmeli, çünkü Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin anayasal açıdan geçerli olmayan kararını okutmakla Meclis kendisine gölge düşürmüştür. Bizzat Meclis Başkanlığı kendini anayasa dışına itmiştir. Burada sorun Can Atalay sorunu değil, sorun TBMM'nin anayasanın biricik muhatabı olan Anayasa'nın üstünlüğüne saygı gösterip göstermediğidir. Bu hafta bunun için bir vesile olacaktır" dedi.

"İSTANBUL BAROSU, ANAYASAL DÜZENE DÖNÜŞ SÜRECİNDE ÖNCÜ OLMALIDIR''

"Değişim İsteyen Avukatlar" adıyla bir araya gelen binin üzerinde avukatın imzasıyla, İstanbul Barosu Başkan adayı olan İbrahim Özden Kabaoğlu adaylığına ilişkin de şunları kaydetti:

"İbrahim Kabaoğlu'nun adaylığı bir ana konu değildir. Ana konu Türkiye barolarının bu anayasa dışı süreçte Anayasa'nın askıya alındığı bir ortamda baroların izleyeceği yol ve yöntem baroların anayasal düzene dönüş yönünde vereceği mücadelede düğümleniyor. İstanbul Barosu bunun öncüsü olmalıdır... Ben aday olmak istemedim, binlerce avukat benim adaylığım için çağrıda bulundu. Türkiye'de insan hakları mücadelesinin her aşamasında yer almış olan bir kişiyi böyle bir göreve çağırmakla hem o kişiye zor bir görev yüklemiş oldular."