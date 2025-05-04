AYM’nin iptal ettiği düzenlemeleri içeren tekliflerin madde sayısı 80’e ulaştı: Meclis’e ‘torba’ yağmuru

Yayınlanma: 04.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.05.2025 - 05:13

Anayasa Mahkemesi (AYM), cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte 2018’de çıkarılan 703 sayılı KHK ile getirilen hükümlerin önemli bir kısmını, KHK ile düzenlenemeyecek konuları içerdikleri veya Yetki Yasası kapsamında olmadıkları gerekçesiyle iptal etmişti.

Ancak iptal kararları bir yıl sonra yürürlüğe girecekti. İktidar iptal edilen düzenlemeleri yasa maddesi olarak birer birer Meclis’e sunuyor.

İptal edilen düzenlemelere ilişkin toplam 32 madde olan ilk “torba teklif” TBMM Genel Kurulu gündeminde bulunuyor. Daha sonra sunulan 19 maddelik ikinci “torba teklif” ise daha Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bile görüşülmedi. Teklifin bu hafta ele alınması bekleniyor. Önceki “torbalar” geçmeden iktidar 29 maddelik yeni bir “torba teklif” daha sundu. Üç teklifteki madde sayısı 80’e ulaştı. Yeni teklifle AYM’nin iptal ettiği düzenlemeler bu kez yasa teklifi olarak getiriliyor.

Teklifle, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası’nda değişiklik yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı ile TBMM’nin idare ve kontrolünde bulunan kültür ve tabiat varlıklarının korunması, kendileri tarafından yerine getirilecek.