AYM’ye 9 ayda 80 bin başvuru

Yayınlanma: 18.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 18.10.2023 - 04:00

Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) en çok başvuru 109 bin 779 ile 2022’de gerçekleşti. 2023’ün ilk dokuz ayında yapılan başvuru sayısı ise 80 bin 218 olarak kayıtlara geçti. Böylece yalnızca iki yılda yapılan başvuru sayısı 200 bine dayandı.

AYM’ye yapılan başvuruların 422 bin 16’sı sonuçlandırıldı. 129 bin 140 bin başvuru ise halen AYM’nin önünde bekliyor.

Bugüne kadar sonuçlandırılan dosyaların 335 bin 414’ünde “kabul edilmezlik”, 70 bin 364’ünde “en az bir hakkın ihlali”, 13 bin 443’ünde “idari ret” yönünde karar verildi.

Dosyaların bin 570’inde ise “düşme, dosya kapatma, başvurunun reddi” gibi kararlar çıktı. En çok ihlal kararı “56 bin 443 bavuruyla makul sürede yargılanma hakkı oldu.

