Cumartesi Anneleri'ne yine polis engeli... 'AYM kararları neden tanınmıyor?'
Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklaması Anayasa Mahkemesi kararına rağmen yine engellendi. Eylemin 968. haftasında da en az 24 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Cumartesi Anneleri'nin gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle gerçekleştirdikleri eylem, 968'inci haftasında da devam etti.
Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 'ihlal' kararına rağmen engellenen Cumartesi Anneleri'ne yönelik polis müdahalesinin ardından en az 24 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
KAYMAKAM İLE EMNİYET'E SORDULAR!
Gözaltılara ilişkin yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Görev ve yetkisini anayasal sınırlar içerisinde kullanmak zorunda olan Beyoğlu Kaymakamı ve İstanbul Emniyet Müdürü Anayasayı ve AYM kararlarını neden tanımıyor?"
Gözaltına alınan isimler şöyle:
#CumartesiAnneleri968Hafta buluşmamızda 24 kişi, AYM kararlarına rağmen bir kez daha kelepçelenerek gözaltına alındı. Destek için gelenlerin arkadaşlarımızla buluşmaları engellendi.— Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) October 14, 2023
Hanife Yıldız
Maside Ocak
Besna Tosun
Ali Newroz Tosun
Hasan Karakoç
Mikail Kırbayır
Ali Ocak pic.twitter.com/N1ww4HvTXn
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