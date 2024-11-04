Gaziantep'te acı olay: Yaşlı çift trafik kazasında öldü, 3 kişi yaralandı
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada bir çift hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Yusuf Ateş idaresindeki 27 NF 888 plakalı otomobil, kırsal Soylu Mahallesi yakınlarında, Naci Kahraman yönetimindeki 27 ARY 957 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan Yusuf (83) ve eşi Zelife Ateş ile Naci Kahraman ve diğer 2 yaralı Karkamış ve Nizip devlet hastanelerine kaldırıldı.
Yaşlı çift yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Kahraman'ın da hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: #gaziantep
En Çok Okunan Haberler
-
- Lütfü Savaş kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
- Mansur Yavaş'tan 'Ebru Gündeş' konseri açıklaması
- Yaralı sayısı yükseliyor!
- Apocularla ülkücüleri kucaklaştıran adam!
- Hayatını kaybetti!
- Mansur Yavaş'tan TBMM'ye flaş çağrı!
- Avukat İrem Çiçek'e tutuklama talebi
- TÜİK ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı
- 'Şerefsizlere mağlup olduk'
- Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı!