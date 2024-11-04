Gaziantep'te acı olay: Yaşlı çift trafik kazasında öldü, 3 kişi yaralandı

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada bir çift hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'te acı olay: Yaşlı çift trafik kazasında öldü, 3 kişi yaralandı
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AA
Yayınlanma: 04.11.2024 - 13:48

Yusuf Ateş idaresindeki 27 NF 888 plakalı otomobil, kırsal Soylu Mahallesi yakınlarında, Naci Kahraman yönetimindeki 27 ARY 957 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan Yusuf (83) ve eşi Zelife Ateş ile Naci Kahraman ve diğer 2 yaralı Karkamış ve Nizip devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaşlı çift yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Kahraman'ın da hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


Etiketler: #gaziantep

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