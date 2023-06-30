Aynı aileden 6 kişi mantardan zehirlendi: İkisinin durumu ağır!

Kırıkkale'de mantardan zehirlendiği belirlenen aynı aileden 1'i çocuk 6 kişi, hastanede tedavi altına alındı. Durumu ağır olan 2 kişinin entübe edildiği aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 30.06.2023 - 13:17
Aynı aileden 6 kişi mantardan zehirlendi: İkisinin durumu ağır!
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Yozgat'tan otomobil ile Kırıkkale'ye giden bir aile, mantardan zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre; aile üyeleri gece saatlerinde Balışeyh ilçesi yakınlarında kusma ve mide bulantısı şikâyeti ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım istedi.

Mantardan zehirlendiği belirlenen Muhammet Dinçsoy (49), Sevinç Dinçsoy (47), Sultan Dinçsoy (46), Emirhan Dinçsoy (13) ve Gamze Dinçsoy (23) ile Ayşenur Eroğlu (23) Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 6 kişiden Sevinç Dinçsoy ile Sultan Dinçsoy'un entübe edildiği bildirildi.


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