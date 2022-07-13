Aynı ev 20 gün içerisinde 'ikinci kez' alevlere teslim oldu
Karabük’te yabancı uyruklu kişilerin kaldığı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Aynı evde 20 gün önce çıkan yangında iki muhabbet kuşu hayatını kaybetmişti.
Soğuksu Mahallesi Akçabey Sokak’ta Irak uyruklu kişilerin kaldığı iki katlı evin giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sararken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü.
İKİNCİ KEZ AYNI YERDE...
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılırken öte yandan 24 Haziran 2022 tarihinde de aynı evde yangın çıkmış ve yoğun dumana maruz kalan iki muhabbet kuşu yaşamını yitirmişti.
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