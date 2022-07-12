Edirne’de orman yangını başladı
Edirne’de ormanlık alanda yangın çıktı. Edirne Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ihbar üzerine bölgeye sevk edildi.
Edirne’nin Kapıkule yolu üzerinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye Edirne Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ekiplerin yanı sıra yurttaşlar da kendi imkanlarıyla müdahale ediyor.
Yangını kontrol altına almak için çalışmalar yoğun şekilde sürdürülüyor.
Video Haberler
- Bayram günü feci kaza: Yolcu otobüsü şarampole düştü
- Bayramda Sarayburnu Sahili'nde denize girdiler
- Otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü öldü
- Hatırlatma dozları başladı
- Herkesin gözü önünde darbedip kaçırdılar
- İstanbul'da korkunç olay! Elinde bomba gibi patladı
- Sahte dolarla alışveriş yaptı, para üstü alıp kaçtı
- 'Çeyrek altın' kavgasının tarafları yeniden karşılaştı
- Takla atan araç tarlaya uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
- Kırşehir’de bir kişi sahte alkolden hayatını kaybetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Varank'a tepki
- Çok sayıda isim için harekete geçildi
- Uras'tan 'çekilme' kararı
- Bundan sonra süreç nasıl işleyecek?
- Herkesin gözü önünde darbedip kaçırdılar
- 'Her dosyanın bir ucu iktidara değer!'
- Yalanlanan isimden istifa
- Ruslar, McDonald's yerine açılan zincirden şikayetçi
- Yap-İşlet-Devret'in bir günlük maliyeti belli oldu
- 'Asla kabul etmiyoruz'