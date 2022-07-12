Edirne’de orman yangını başladı

Edirne’de ormanlık alanda yangın çıktı. Edirne Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ihbar üzerine bölgeye sevk edildi.

İHA
12 Temmuz 2022 Salı, 15:01
Edirne’de orman yangını başladı
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Edirne’nin Kapıkule yolu üzerinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. 

İhbar üzerine bölgeye Edirne Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ekiplerin yanı sıra yurttaşlar da kendi imkanlarıyla müdahale ediyor.

Yangını kontrol altına almak için çalışmalar yoğun şekilde sürdürülüyor.


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