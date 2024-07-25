Aynı evi 2 ayrı kişiye kiralayan emlakçı darbedildi

Samsun’da 3 kişi, aynı evi iki ayrı kişiye kiraya verdiğini ileri sürdükleri emlakçı dükkanındaki çalışanı darp ederek hastanelik etti.

İHA
Yayınlanma: 25.07.2024 - 18:29
Aynı evi 2 ayrı kişiye kiralayan emlakçı darbedildi
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Olay, Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı evi iki ayrı kişiye kira verdiği iddia edilen emlakçı dükkanındaki çalışanı silah kabzası ile darp eden 3 kişi kaçtı. 

Yaralı şahıs, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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