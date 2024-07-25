Aynı evi 2 ayrı kişiye kiralayan emlakçı darbedildi

Yayınlanma: 25.07.2024 - 18:29

Güncelleme: 25.07.2024 - 18:29

Olay, Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı evi iki ayrı kişiye kira verdiği iddia edilen emlakçı dükkanındaki çalışanı silah kabzası ile darp eden 3 kişi kaçtı.

Yaralı şahıs, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.