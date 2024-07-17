Damat komalık oldu: Gelinin ailesi bıçaklanıp darbedildi

Yayınlanma: 17.07.2024 - 23:32

Güncelleme: 17.07.2024 - 23:32

Olay, merkez Osmangazi ilçesi, Emek Mahallesi Başak Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 gün önce gelin ve damat Şahin Ö. arasında başlayan anlaşmazlık ailelere gitti.

Konuya dahil olan gelinin ailesi, kızını damattan almak istedi. Fakat damat engel olunca, gelinin ailesi 2 gün önce damadı darp ederek yoğun bakımlık etti. Bunun üzerine damadın ailesi ise oğlunu darbeden dünürlerinin evini bastı.

Demir ve sopalar ile camları indiren aile kapıya çıkan Gökhan T. ile amcasının oğlu Hakan T.’yi darbetti. Bıçakla yaralanan Gökhan T. ve kuzeni Hasan T., ambulans ile Bursa Şehir Hastanesine sevk edilirken, olay yerine çok sayıda polis intikal etti.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.