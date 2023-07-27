Sabıkalı şirkete her gün 1 ihale!

Yayınlanma: 27.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 27.07.2023 - 03:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın deprem bölgesindeki konut projeleri hız kesmeden devam ediyor. İhaleler ise “tanıdık” isimler ve sabıkalı şirketler arasında pay ediliyor. Hatay’da yapılması planlanan 804 adet deprem konutu ve 299 adet ahır yapımı için 28 Nisan’da ihaleye çıkıldı. 2 milyar 556 milyon 500 bin TL’lik ihaleyi Aras İnşaat ve Öz Er-Ka İnşaat İş Ortaklığı aldı.

Düzce’de 2022 yılında meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde hasar alan Düzce Adliyesi’ni yapan Aras İnşaat’a yine kamu ihalesi yağdı. Aras İnşaat, kamudan aldığı milyarca liralık ihalelerle neredeyse her gün Kamu İhale Bülteni’nde adından söz ettiriyor.

Gazetemizin de dün yayımlanan sayısında yer alan, “İhaleler hep aynı şirkete” başlıklı haberde şirketin Gaziantep’te yapılması planlanan 2 milyar 129 milyon 346 bin 649 TL’lik 705 deprem konutu ihalesini aldığını gündeme getirmiştik. Şirket bu kez de Hatay’da yapılması planlanan 2 milyar 556 milyon 500 bin TL’lik ihaleyi aldı. Aras İnşaat ile birlikte ihaleyi üstlenecek olan bir diğer şirket de iktidara yakınlığıyla dikkat çeken Öz Er-Ka İnşaat Turizm Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi oldu. Bu şirketin kurucuları arasında yer alan Eşref Keleş, 2018 yılında AKP’den Diyarbakır milletvekili aday adayı olmuştu.