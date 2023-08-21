Aynı yöne giden otomobiller çarpıştı: 1’i bebek, 6 yaralı
Kütahya’da otomobilin, önünde giden otomobile çarptığı kazada 1’i bebek, 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kütahya- Afyonkarahisar kara yolunun 18’inci kilometresinde; Mehmet Kılınç yönetimindeki 26 US 516 plakalı otomobil, önünde giden Murat Musa Akay (52) idaresindeki 34 PM 2130 plakalı otomobile çarptı.
ÇOK SAYIDA YARALI
Savrulan otomobiller, şarampole devrildi. Kazada sürücü Kılınç’ın eşi Hanım Kılınç (41), oğlu Turhan Kılınç (12) ile diğer araç sürücüsü Murat Musa Akay, yanındaki Çiğdem Çıkmaz Akay (48), Şeyma Çıkmaz (29) ve Osman Tuna Çıkmaz (2) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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