Son dakika... Yozgat'ta 12 kişinin öldüğü kazadan yaralı kurtulan yolcular konuştu: 'Ben uyuyordum, bağırma seslerine uyandım'

Yayınlanma: 21.08.2023 - 10:08

Güncelleme: 21.08.2023 - 10:15

Sivas’tan İstanbul’a seyreden A.T. yönetimindeki 58 ADA 924 plakalı, Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, Yozgat’ın Sorgun ilçesi Mükremin Kavşağı yakınında kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek şarampole düşmüş, 12 kişi yaşamını yitirmiş, 19 kişi de yaralanmıştı.

Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Cihat Çalışkan otobüse Akdağmadeni’nden bindiğini söyleyerek, tedavi gördüğü hastanede olay anını anlattı.

"YANIMDAKİ KİŞİ ARAÇTAN DÜŞTÜ"

Çalışkan, “Anlık bir şekilde orta refüj üzerinden bariyerlere çarptı. Otobüs bir sağ bir sol şeklinde ikinci bariyerden uçuruma doğru ağaçlara çarptı. Savrulmayla yanımdaki kişi araçtan düştü. O savurmanın etkisiyle beni yere attı. Yanımda genç bir çocuk vardı. Ondan sonra başka kimseyi görmedim. Ben uyuyordum, bağırma sesine uyandım” şeklinde konuştu.

"YUVARLANIYORDUK..."

Kazada yaralanan yolculardan Muhittin Ateş, hastanedeki tedavisinin ardından olay yerine geldi.

Ateş, "Gece 12 gibi uyuyordum, çığlık seslerine uyandım. Arabanın bariyerlere vurduğunu, son olarak aşağı uçtuğumuzu gördüm. O anı hatırlamıyorum. Yuvarlanıyorduk zaten. Uyandığımda kendimde bir şey olmadığını gördüm. Yaralılara yardım ettim" dedi.

"21.30 ARABASINA BİNMİŞTİK"

Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa dileyen Ateş, "Uyandığımda şarampole düştüğümüzü gördüm. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda mahşer yeri gibiydi, feryatlar... Sivas merkezde oturuyorum. Sivas otogardan 21.30 arabasına binmiştik" diye konuştu.