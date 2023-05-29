Ayrılmak isteyen polis sevgilisini başından vurdu

Yayınlanma: 29.05.2023 - 11:38

Güncelleme: 29.05.2023 - 11:54

Olay, saat 22.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi 839 Sokak’ta bulunan bir rezidansta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 yıldır polis memuru Abdullah Eroğlu (26) ile birlikte yaşayan Aysel Gökçe (24), polis sevgilisinin kendisinden ayrılmak istemesi üzerine dün gece tartışma yaşadı.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Abdullah Eroğlu’nun iddiaya göre tayininin çıkacağını ve gideceğini söylemesi üzerine tartışan Gökçe, daha sonra polis memurunun evde bulunan beylik tabancasını alarak polisin kafasına bir el ateş etti. Silah sesini duyan rezidans sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polis memuruna ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralanan polis memuru ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, Gökçe evde polis ekiplerince gözaltına alındı.

DURUMU AĞIR

Olay yerine gelen Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri geniş çaplı inceleme yaptı. Polis ekiplerince gözaltına alınan kadın ise İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Gökçe, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, hastanede tedavi altına alınan polis memurunun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma çerçevesinde jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Genç kadının daha önceden bir evlilik yaşadığı ve eşinden ayrıldığı, bir çocuğunun olduğu öğrenildi.