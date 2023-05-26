Adil Serdar Saçan son yolculuğuna uğurlandı: Cumhuriyet polisiydi

Yayınlanma: 26.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.05.2023 - 03:00

Eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürü Adil Serdar Saçan önceki gece İstanbul’da yaşamını yitirdi. Ergenekon kumpasıyla 23 Eylül 2008’de tutuklanan ve 16 ay hapis yatan Saçan, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Eyüp Sultan Camisinde yapılan törenin ardından Eyüp Sultan Mezarlığı’na defnedilen Saçan’ı sevenleri, meslektaşları, siyasi parti temsilcileri son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Cenaze töreninde gazetemize konuşan Adil Serdar Saçan’ın oğlu Kerim Saçan, “Vasiyet olarak yazdığı metinden haberimiz yoktu. Onun ölümü sonrası telefonundaki notlarda fark ettim ve hesabından paylaştım. Onun sözlerinin arkasındayız” dedi.

Saçan ile Silivri’de bir yıl aynı koğuşta hapis yatan Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Birol Başaran, “Gerçek bir Atatürk evladı, Cumhuriyet polisiydi. FETÖ ve Oktarcılar sürekli onun üstüne geldi ama o asla yılmadı” ifadelerini kullandı. Saçan’ın, Türkiye’nin yetiştirdiği en iyi polislerden olduğunu söyleyen KRT TV Genel Müdürü Adnan Bulut ise “Fethullahçı çete ve Oktarcılar onu 9 kere polislikten attırdılar, hukuki mücadelesiyle hepsinde geri döndü. Hapse attılar yine yılmadı ama o dönemden yaşananların yarattığı hastalık onu bugün bizden aldı” dedi.

ATATÜRK’ÜN ÇİZGİSİ

Saçan’ın başarılarına dikkat çeken duayen gazeteci Uğur Dündar, “Dürüst, namuslu ve şerefli bir insandı. Kimseye boyun eğmedi. İstese karun gibi zengin olabilirdi. Ama bir kenara atılmış üç kuruşu bile yoktu” ifadelerini kullandı. Saçan’ın lise yıllarından itibaren hep Atatürkçü çizgide yürüdüğünü söyleyen Avukat Celal Ülgen, Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı döneminde İBB’ye yaptığı operasyondan sonra Saçan’ın sürekli hedef olduğuna dikkat çekti. Saçan’ın Ergenekon kazanına atıldığını belirten Ülgen, “Son savunmasında Fethullahçı çete ve destekleyen siyasi iktidara çok sert sözler kullandı. Gerçek bir devlet adamını kaybettik” diye konuştu.

ADİL SERDAR SAÇAN KİMDİR?

1964’te dünyaya gelen Adil Serdar Saçan, 1985’te Polis Akademisi’ni birincilikle bitirdi. İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde yüksek lisans ve doktora yaptı. Ardından Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1998’de İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü’nü kurdu. “Nesim Malki cinayeti, Albayraklar Holding, BİT’ler, Akbil, Adnan Oktar, Telekulak ve Şike” soruşturmalarını yürüttü. Sedat Peker, Alaattin Çakıcı ve Sedat Şahin’e yönelik operasyonlar yaptı. İBB’ye bağlı şirketlerdeki yolsuzluklar, akbil yolsuzluğu gibi soruşturmalar yürüttü. Emniyet içindeki FETÖ yapılanmasına ilişkin mücadele verdi. Bu operasyonlar sonucunda çeşitli saldırılara maruz kaldı. 23 Eylül 2008’de Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Saçan, 16 ay tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Akciğer kanseri tedavisi gören Saçan, 59 yaşında yaşamını yitirdi.