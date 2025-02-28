Aysan, Altıok ve Çimen'den ortak açıklama: 'AYM barbarları sokağa saldı'

Yayınlanma: 28.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 28.02.2025 - 08:19

Sivas katliamı davasında idam cezası alan ve sonrasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrilen 23 kişiden 17’si Anayasa Mahkemesi (AYM) kararıyla tahliye edildi.

Katliamda yaşamını yitiren şair Behçet Aysan’ın kızı Eren Aysan, şair Metin Altıok’un kızı Zeynep Altıok ile halk ozanı Nesimi Çimen’in oğlu Mazlum Çimen, ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Her duruşma başka bir skandal yaratmasıyla sınav oldu bize. İnsanlık suçlarında emsal niteliği de taşıyan Sivas katliamı davası, zamanaşımına uğratıldığından beri AYM’de dosyası bekletilirken, ülkenin aydınlarının, sivil toplumun, muhalefet partilerinin bile kanıksamışlığı yüzümüze bir tokat gibi indi.

Zamanaşımı kararına itirazımızı 12 yıldır gündeme almayan AYM bir katilin başvurusunu hızla gündeme alıp barbarları sokağa salabiliyor. İktidar partisinin kurucu kadrosunun Sivas davasının avukatlığını üstlenme gayreti böylece amacına ulaşmış görünüyor. Tek bildiğimiz, bir gün, son sözü söyleyecek taraf olacağız.”