Ayşe Ateş'ten Bahçeli'ye: 'Gör eserini, size de bu yakışır!'

Yayınlanma: 04.10.2024 - 22:19

Güncelleme: 04.10.2024 - 22:19

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada sanıklar Eray Özyağcı, Vedat Balkaya, Suat Kurt, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, 5 sanığa 2-18 yıl arasında değişen hapis cezaları verilirken, 10 sanık hakkında ise beraat kararı çıkmıştı.

Kararın ardından Sincan Cezaevi Kampüsü önünde Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş ve avukatları basın açıklaması yapmış, Anne Saniye Ateş, "Bu davadan ve sonuçtan memnun değilim. Giden geri gelmiyor, bir oğul verdim, eş verdim. Gölbaşı Ülkü Ocakları’ndan olduğu söylenen kişi geldi kızıma saldırdı. Devlet Bahçeli gurur duysun. Ben oğul teslim ettim onlara, tabutla gönderdiler bana. Ateş ailesinin hepsini mi öldürmek istiyorlar? Buradayım korkmuyorum. Benim oğlum ne yaptı, benim oğlum 'emredersin' demekten başka ne yaptı?" şeklinde konuşmuştu.

Söz konusu açıklamanın videosunu paylaşan "Fakülte Reisi" isimli sosyal medya kullanıcısının anne Saniye Ateş ve Sinan Ateş'e hakaret etmesi üzerine Sinan Ateş’in kardeşleri Selma Ateş Kazanç, Sevda Ateş ve anne Saniye Ateş, paylaşımı yapan kişi/kişiler hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

AYŞE ATEŞ: GÖR ESERİNİ

Gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yüklendi.

Hakaret içerikli mesajı alıntılayan Ateş, Bahçeli'ye, "Gör eserini" ifadelerini kullandı.

Ateş'in paylaşımı şu şekilde:

"Devlet Bahçeli!

Gör eserini.

Meclis kürsüsünden parmak salladığın 70 yaşındaki Saniye Anne’me “kahpe” de dedirttin.

Bana attığınız iftiraları, ettiğiniz hakaretleri bir yana bıraktım; önce evladını, sonra hayat arkadaşını toprağa vermiş acılı bir kadına attığınız onca iftiradan sonra bunu da yaptınız. Helal olsun! Size de bu yakışır.

Bu büyük millet kimin ne olduğunu her gün daha iyi müşahede ediyor."