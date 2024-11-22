Kılıçdaroğlu duruşmasına katılan Ayşe Ateş'ten açıklama: 'Sinan'ı katlettiklerinde arayıp da bulmadığımız şey vefaydı'

Yayınlanma: 22.11.2024 - 19:13

Güncelleme: 22.11.2024 - 19:13

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, CHP'nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün Ankara Adliyesi'nde yaptığı savunmayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ateş açıklamasına, "Sinan’ı namertçe, vahşice katlettiklerinde arayıp da bulamadığımız şey, vefaydı. Ben hiç kimseye vefasızlık etmeyeceğim" diye başlayarak, "İhtiyaç duyduğunda onun yanında olmak benim için hem insani hem de vicdani bir görev" ifadelerini kullandı.

Ateş'in paylaşımı şu şekilde:

"Sinan’ı namertçe, vahşice katlettiklerinde arayıp da bulamadığımız şey, vefaydı.

Ben hiç kimseye vefasızlık etmeyeceğim.

Değerli büyüğüm Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ilk günden bu yana bizi hiç yalnız bırakmadı. Siyasi menfaat gütmedi. Acımızdan istifade etmeye çalışmadı.

Kıymetli eşi Selvi Hanım’la birlikte hep yanımızda oldu. Bizi hiç geri çevirmedi.

İhtiyaç duyduğunda onun yanında olmak benim için hem insani hem de vicdani bir görev.

Bugüne dek yaptıkları için sizlerin huzurunda kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum."