MHP'li İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın suç duyurusunda bulunmuştu… Ayşe Ateş hakkında soruşturma başlatıldı!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MHP Genel Başkan Yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'a duruşmada hakaret ettiği gerekçesiyle, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş hakkında soruşturma başlattı.
Edinilen bilgiye göre, MHP Genel Başkan Yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin görülen davada, Ayşe Ateş'in kendilerine hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca Ayşe Ateş hakkında soruşturma başlatıldı ve ifadeye çağırıldı.
Başsavcılığın, Sinan Ateş cinayetine ilişkin davanın görüldüğü 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) tutanaklarını talep ettiği belirtildi.
Ayşe Ateş, öldürülen eşi Sinan Ateş'le ilgili mahkeme duruşmasında ifade verirken "Sinan bu tehditler başladığında bana ‘İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın, Ahmet Yiğit Yıldırım ile Olcay Kılavuz’a talimat vermiş ve 'beni öldürmek için kapı kapı gezip kiralık katil arıyorlarmış' dedi" ifadelerini kullanmıştı.
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