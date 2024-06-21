Ayşe Ateş'ten Meral Akşener'e ziyaret

Ankara'da uğradığı suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, İYİ Parti'nin eski genel başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.06.2024 - 15:23
Ayşe Ateş'ten Meral Akşener'e ziyaret
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Suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, İYİ Parti'nin eski genel başkanı Meral Akşener'i evinde ziyaret etti.

Ayşe Ateş'in paylaşımı şöyle:

"Kurban Bayramı’nın dördüncü gününde kızlarım Bengisu ve Banuçiçek’le birlikte İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve kıymetli eşi Tuncer Beyefendi’nin hanelerine konuk olduk. Değerli Büyüklerim bizi büyük bir misafirperverlikle ağırladı. Sayın Akşener her zaman olduğu gibi bana bir abla sevgisi, kızlarıma bir anne şefkatiyle yaklaştı. İlk günden itibaren siyaset üstü gördüğü ve öyle de yaklaştığı bu alçak suikast çözülene dek her koşulda, bütün varlığıyla yanımızda olacağını yineledi. 

Sizlerin huzurunda kendisine sonsuz sevgi ve saygılarımı bir kez daha iletiyorum."


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