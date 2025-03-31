Ayşe Ateş'ten MHP'ye: 'DEM Parti onlara geldi'

Suikast sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları'nın eski genel başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, DEM Parti ile MHP arasında gerçekleşen bayram ziyaretine ilişkin tepki gösterdi.

Ayşe Ateş'ten MHP'ye: 'DEM Parti onlara geldi'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 31.03.2025 - 19:22

Ankara'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları'nın eski genel başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, MHP ile DEM Parti arasındaki bayramlaşmaya ilişkin göndermede bulundu.

X hesabından paylaşım yapan Ateş, "Siyasi partilerin kapısını çalıp adalet savaşımızda destek ararken “DEM’e ne zaman gideceksin?” diyerek nefret söyleminde bulunuyorlardı. DEM Parti onlara geldi" ifadelerini kullandı.

Ateş'in paylaşımı şu şekilde:



Etiketler: #Dem Parti #Ülkü Ocakları #Ayşe Ateş

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