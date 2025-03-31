DEM Parti ve MHP ilk kez bayramlaştı... MHP'den DEM'e 'Saraçhane' övgüsü: 'CHP'nin sokak çağrısı karşısında...'

Yayınlanma: 31.03.2025 - 09:46

Güncelleme: 31.03.2025 - 12:39

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'a çağrı yapmasının ardından başlayan süreçte iki kez görüşme gerçekleştiren DEM Parti ve MHP heyeti bu kez bayramlaşma programında buluştu.

İLK KEZ BAYRAMLAŞTILAR

MHP heyeti DEM Parti'ye bayram ziyareti gerçekleştirdi.

DEM Parti'nin bayramlaşma heyetinde, parti sözcüsü Ayşegül Doğan, Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, Halklar ve İnançlar Komisyonu Üyesi Zeyno Bayramoğlu yer aldı.

“İLK KEZ BAYRAMLAŞIYORUZ İKİ SİYASİ PARTİ OLARAK”

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, ziyarette yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Bayram kavuşma, bayram birleşme, bayram bu toprakların geleneğinde dayanışma ve dayanışma kültürünün artması demek. Biz de ilk kez bayramlaşıyoruz iki farklı siyasi parti olarak. DEM Parti olarak biz farklı düşünen siyasi partilerin, ülkenin geleceği, barışı ve demokratik bir toplumun inşası için diyalog kurmalarının, temas etmelerinin değerli olduğunu düşünüyoruz."

“ÇOK ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI…”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu da, "Sayın Genel Başkanımızın Türkiye'deki siyasi tarihi değiştiren hatta dünyada bile çağrısıyla beraber çok önemli adımlar atıldı. Çok önemli bir sürece girildi aslında. İnşallah bu süreç de devam ediyor edecek yani. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Ortadoğu söyleminin de gerçekleşmesine yönelik olarak da hızlı bir şekilde devam eden bir çaba var" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKATAMAN'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

MHP'den DEM Parti'ye yapılan ziyarette, MHP heyetinde yer alan İsmet Büyükataman ise, "Bugün bayram, dostluğun, kardeşliğin hakim olduğu bir gün. MHP olarak bu bayramda sayın Genel Başkanımızın takdir ve tasarruflarıyla yelpazeyi oldukça genişlettik" diye konuştu.

DEM'E SARAÇHANE ÖVGÜSÜ

Büyükataman ayrıca, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin malum bir soruşturma çerçevesinde vatandaşı sokaklara davet eden çağrısı karşısında partinizin yapmış olduğu çağrıyı da çok önemli ve anlamlı buluyorum" ifadelerini kullandı.