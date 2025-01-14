Ayşe Barım soruşturması devam ediyor... Ünlü yönetmenden 'sinemada tekelleşme' açıklaması

Yayınlanma: 14.01.2025 - 12:12

Güncelleme: 14.01.2025 - 12:13

Unutulmaz birçok dizi ve filme imza atan ünlü yönetmen Serdar Akar, Küçükçekmece Belediyesi Film Ofisi tarafından düzenlenen ‘Yönetmen Söyleşileri’nde sinema tutkunlarıyla bir araya geldi.

Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde genç yönetmen Onur Güler’in moderatörlüğününde düzenlenen ve özellikle gençlerin büyük ilgi gösterdiği söyleşide, Serdar Akar unutulmaz yapımlarından, yönetmenlik ve sinema dünyasına dair merak edilen soruları cevaplandırdı. Gündemdeki sinema ve dizi dünyasındaki tekelleşme tartışmalarına da değinen ünlü yönetmen Serdar Akar, iddiaları “Ateş olmayan yerden duman çıkmaz” sözleriyle yorumladı.



"DİJİTAL PLATFORMLAR, SEYİRCİYİ TİYATROYA YÖNLENDİRİYOR"



Dijital platformların son dönemde seyirci alışkanlıklarını değiştirdiğine dikkat çeken ünlü yönetmen, “Dijital platformların yaygınlaşması, sinema sektörünü elbette etkiliyor. Bu sene tiyatrolar çok fazla iş yapıyor. Pandemiden önce biraz tiyatro seyircisi artmıştı ama günümüzde tiyatroların bilet fiyatları yüksek olmasına rağmen çok daha fazla iş yapıyor ve kapalı gişe oynuyor. Bu durumda sinema pahalı demek tuhaf oluyor. Burada halk, ben sinema filmini zaten dijital bir platformda seyrederim, diye düşünüyor olabilir. Bundan sonra dünya belki de böyle olacak” diye konuştu.



"ATEŞ OLMAYAN YERDEN DUMAN ÇIKMAZ"



Günümüzde sinema ve dizi sektöründe belirli yapım şirketleri ve menajerlerin tekelleşmesi tartışmalarına da değinen Serdar Akar, “Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Meşhur oyuncuların menajerleri olması gerekiyor. Çok meşhur olunca oyuncu, her rolün peşine düşüyor. Onun menajeri kimse, sektörde ona yakın olman gerekiyor. O menajerde kim kendisine daha yakın prodüktörse onunla yakınlık kuruyor. Bu bir zincirleme. Böyle bir ağ kuruluyor. Kapitalist sistemin temelleri bunlar. Bu ağ ister istemez oluşuyor. Günümüzde artık oyuncuları da İnstagram takipçi sayılarına bakıp seçiyorlar. Nerde oynamış, nasıl oynamış bunlar önemli değil. İyi oyuncu bulmak zor, onu doğurmak gerçekten günümüzde kolay değil” dedi.



"BELEDİYELER, FİLM OKULLARININ SAYISINI ARTIRMALI"



Serdar Akar, Küçükçekmece Belediyesi Film Ofisi projesini doğru bir çalışma olarak gördüğünü ifade ederek, “Yerel yönetimlerin bu tür çalışmaları çok doğru. Örnek verecek olursam İran sineması kuvvetlidir ve İran’da her kasaba ve mahallede tuhaf bir şekilde film okulu vardır. Bunu belediyeler yapıyor. Eğitim kadrosu da tabii ki çok önemli. Bu tür projeler ne kadar çoğalırsa o kadar iyi olur” diye konuştu.

SERDAR AKAR KİMDİR?

1964 yılında Ankara’da doğan Türk sinema yönetmeni ve senarist Serdar Akar, Türk sinemasına kazandırdığı önemli yapıtlarla tanınıyor. Akar, kariyerine 1987 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Sinema-TV Bölümü'nde eğitim alarak başladı ve 2000 yılında mezun oldu.

1989 yılında Mahinur Ergun'un yönettiği Med-Cezir Manzaraları filminde yönetmen yardımcısı olarak profesyonel sinema hayatına adım atan Serdar Akar, ilerleyen yıllarda Türk sinemasına damga vuran birçok projeye imza attı.

SİNEMADAKİ İLKLERİ VE BAŞARILARI



1998 yılında yazdığı çapraz senaryolu Gemide ve Laleli'de Bir Azize filmleriyle dikkat çeken Akar, Gemide filminin yönetmenliğini üstlendi. 2000 yılında ise çocukluğunu ve gençliğini geçirdiği kasabanın hikâyesini anlattığı Dar Alanda Kısa Paslaşmalar filmiyle izleyici karşısına çıktı.

2005 yılında Kurtlar Vadisi Irak filmiyle ilk kez başka bir senaryonun yönetmenliğini yapan Akar, 2006’da kurduğu kendi yapım şirketiyle Barda gibi tartışma yaratan yapımlara imza attı.

Serdar Akar, televizyon dünyasında da başarısını kanıtladı. 2010-2011 yıllarında yayınlanan ve büyük ses getiren Behzat Ç. - Bir Ankara Polisiyesi dizisinin yönetmenliğini yaptı. Ayrıca Payitaht Abdülhamid, Elveda Rumeli gibi dizilerle geniş kitlelere ulaştı.



Akar, sinema alanındaki tecrübelerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema-TV Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak atölye dersleri vererek öğrencilerle paylaşıyor.

ÖNEMLİ YAPITLARI



Akar’ın imzasını taşıyan bazı film ve diziler: