Ayşe hemşirenin kahreden ölümü! Kapısı açık bırakılan minibüsten düşerek can verdi

Olay, geçtiğimiz gün Bağarası Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke 3 No’lu Aile Sağlığı Merkezi personellerinden Ebe Ayşe Ceylan (45) S.K. idaresindeki minibüs ile yolculuk yaptı.

Ceylan minibüsten inmek için ayağa kalkığı sırada dengesinin kaybederek seyir halinde olan minibüsün kapısının açık olması nedeniyle araçtan düşerek ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri Ceylan’a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Ceylan doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ceylan’ın ölüm haberi ailesi, çalışma arkadaşları ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Öte yandan minibüs şoförü S.K.’nin jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.