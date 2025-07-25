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Ayşe Tokyaz cinayeti: 2 polis ve 1 özel güvenlik amiri tutuklandı

Ayşe Tokyaz cinayeti: 2 polis ve 1 özel güvenlik amiri tutuklandı

25.07.2025 15:32:00
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Haber Merkezi İHA
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Ayşe Tokyaz cinayeti: 2 polis ve 1 özel güvenlik amiri tutuklandı

Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 polis, bir özel güvenlik amiri tutuklandı.

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın katledilmesine ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. 

22 yaşındaki Tokyaz, Cemil Koç tarafından vahşice katledilmişti. Cinayete ilişkin 4 polisle birlikte bir de özel güvenlik amiri "delilleri karartma" gerekçesiyle gözaltına alındı.

GİZLİLİK KARARI

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheliler, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Dosyaya ilişkin gizlilik kararı bulunduğu öğrenildi.

3 TUTUKLAMA

Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 2 polis ve bir site görevlisi tutuklandı

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde 13 Temmuz'da yol kenarındaki valizde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu.

Araştırmalarını derinleştiren polis, Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı C.K'nin Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini ve bu evde öldürülüp valize konulduğunu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etmişti.

Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından, aralarında "görevi yaptırmamak için direnme", "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama" gibi suçlar nedeniyle meslekten ihraç edilen eski polis memuru C.K'nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu, olayla bağlantılı oldukları gerekçesiyle şüpheliler O.K. ve İ.U.U'yu da gözaltına almıştı.

İlgili Konular: #kadın cinayeti

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