Ayşe Tokyaz için Hatay'da eylem

İstanbul'da 2024'te ihraç edilen polis Cemil Koç tarafından katledilen 22 yaşındaki üniversite öğrencii Ayşe Tokyaz için memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yürüyüş düzenlendi.

Olay 13 Temmuz'da İstanbul’un Eyüp ilçesinde meydana geldi. Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada ihraç edilen polis Cemil Koç'un da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alınıp, tutuklandı. Yapılan çalışmada 3 kişi daha gözaltına alındı. Tokyaz'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi.

YÜRÜYÜŞÜN ARDINDAN MEZARI BAŞINDA ANILDI

Tokyaz için Reyhanlı ilçesinde yürüyüş düzenlendi. Belediye önünde bir araya gelen Tokyaz’ın ailesi, yakınları, yurttaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ellerinde pankartlarla yürüyüşe geçti.

'Kadına şiddete son', 'Ayşe için adalet' yazılı dövizler taşıyan grup, slogan atarak Anıt Meydanı'na yürüdü. Kalabalık grup daha sonra Reyhanlı Mezarlık Kompleksi'ne geçerek Ayşe Tokyaz'ın mezarına çiçek bırakıp dua etti. Buradaki anmanın ardından grup dağıldı.