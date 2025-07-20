Tokyaz cinayeti ve Ovezova’nın şüpheli ölümünü avukat Tapınç değerlendirdi: İhmallerin göstergesi

İstanbul Eyüpsultan’da öldürülen Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili Cemil Koç, “tasarlayarak öldürmek” diğer 7 kişi ise “tasarlayarak öldürmeye yardım etmek” suçundan tutuklandı.

Koç’un eski kız arkadaşı Ejegül Ovezova’nın da şüpheli şekilde öldüğü belirlendi. Ovezova’nın ölümüyle ilgili iddianame hazırlanırken tırnaklarında Koç’a ait DNA izlerinin bulunduğu belirlendi. Tokyaz ailesinin avukatı Şafak Tapınç, “Tokyaz cinayeti ve Ovezova’nın şüpheli ölümü, Türkiye’de kadın cinayetleriyle mücadelede sistematik eksiklerin ve ihlallerin açık göstergesi. Ovezova’nın ölümünden sonra iddianamenin iki yıl gecikmesi ve Koç’un tutuksuz yargılanması ihmaldir. Süreç zamanında doğru bir şekilde işletilseydi Tokyaz muhtemelen bugün hayatta olacaktı” dedi.

YAKIN FAKTÖRÜ

“Polisin şikâyetlere kayıtsız kalması ve ifade sızdırma iddiaları, bireysel değil, kurumsal sorumlulukları da doğurur” diyen Tapınç, “Tokyaz cinayetiyle Ovezova’nın şüpheli ölümü arasındaki temel fark, Ejegül için çabalayacak, ses getirecek bir yakının olmamasıdır. Ejegül’ün şüpheli ölümü benzer şekilde ses getirmiş olsaydı Diyarbakır’da yaşanan bu trajik olayla ilgili iddianame düzenlenmesi bu kadar uzun sürmezdi. 6284 sayılı kanunun etkin uygulanması elzemdir. Bu sorumluluk ortaya konmadan benzer trajedilerin önüne geçilemez” ifadelerini kullandı