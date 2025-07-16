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Ayşe Tokyaz cinayeti: Katil Cemil Koç dahil 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ayşe Tokyaz cinayeti: Katil Cemil Koç dahil 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

16.07.2025 11:50:00
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DHA
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Ayşe Tokyaz cinayeti: Katil Cemil Koç dahil 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı öldürerek cesedini valize koyan eski polis memuru Cemil Koç ve beraberindeki 6 şüpheli, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Eyüpsultan’da cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetinde, 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden üniversite eğitimi için İstanbul'a giden 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeni, yol kenarındaki bir valiz içinde bulunmuştu. Tokyaz'ın darbedilerek öldürüldüğü ve sonrasında valize konularak taşındığı belirlenmişti.

Cinayetle ilgili aralarında eski polis amiri Cemal Koç'un da bulunduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Son olarak Ayşe Tokyaz'ı öldürerek cesedini valize koyan eski polis memuru Cemil Koç ve beraberindeki 6 şüpheli, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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