'Ayşe Tokyaz' cinayetinde yeni gelişme! Katil, eski sevgilisinin ölümü için cinayetle suçlandı

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde yol kenarında bulunan bir valizin içinde cansız bedenine ulaşılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetinin katil zanlısı eski polis memuru Cemil Koç ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Katil zanlısı eski polis memuru Cemil Koç, iki yıl önce Diyarbakır'da "6. kattan düşerek" hayatını kaybeden eski sevgilisi için de yargılanacak.

Hakkında hazırlanan iddianamede Cemil Koç, eski sevgilisini "kasten öldürmek" ile suçlandı.

Ülkede büyük yankı uyandıran cinayete ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın vahşice katledilerek valize konulması ve yol kenarına bırakılmasına ilişkin gözaltına alınan eski polis memuru Cemil Koç ve 6 şüpheli tutuklanmıştı.

TOKYAZ’IN İKİZİ GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Ayşe Tokyaz’ın ikiz kardeşi Esra Tokyaz korkunç olaya ilişkin “Özbekistan uyruklu eski sevgilisi Ece’yi de bu kişi öldürdü. Çünkü ablası benimle iletişime geçti. Aynı tarihlerde öldürüyor. Ailesi şikayetçi olmamış ve beraat etmiş. Bu kişi her kurban bayramında Ece'nin ailesine para yolluyor. ‘Bunları nasıl kabul edebiliyorsunuz’ diye sordum. ‘Ne yapabiliriz’ dediler. Benden de bu olaydan sonra seslerini duyurmam için yardım istediler” ifadelerini kullanmıştı.