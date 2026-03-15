Ayşegül Eraslan'ın ölümüne 'cinayet' iddiasında bulunmuştu: Bilal Özcan tutuklandı

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan 27 yaşındaki sosyal medya fenomeni ve moda tasarımcısı Ayşegül Eraslan’ın ölümüne ilişkin cinayet iddiasında bulunan gazeteci Bilal Özcan, ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Bilal Özcan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tutuklandığı bildirildi.

Özcan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ayşegül Eraslan’ın ölümüyle ilgili haberinden dolayı gazeteci Bilal Özcan bugün 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Bilal Özcan’ın avukatı Hasan Tahsin Akyüz, Özcan’ın ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçu işlediği iddiasıyla tutuklandığını söyledi.

Avukat Hasan Tahsin Akyüz, konuyla ilgili ayrıntılı açıklama yapacağını belirtti."