Aysel Öymen’e veda: Kılıçdaroğlu, Özel ve İmamoğlu aynı karede

Yayınlanma: 25.01.2024 - 14:38

Güncelleme: 25.01.2024 - 14:58

Aysel Öymen için öğle namazından sonra Teşvikiye Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine aile yakınları, sevenleri dışından, çok sayıda CHP’li isim katıldı. Altan Öymen ve Aysel Öymen'in çocukları Aslı Öymen ile Murat Öymen taziyeleri kabul etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cenaze töreninde bir araya geldi. Siyasi isimler ön safta Altan Öymen’le birlikte saf tuttu.

Kurultaydan sonra ilk kez bir araya gelen İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu bir süre sohbet etti.

Cenaze törenine katılan bazı isimler şöyle:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Gazetemiz Genel Yayın yönetmeni Mine Esen ve gazetemiz yazarları Miyase İlknur, Arif Kızılyalın, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Şişli Belediye Başkan Adayı Emrah Şahan, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Genco Erkal, Müjdat Gezen, Seyit Torun, Canan Kaftancıoğlu,Hayri İnönü, İbrahim Yıldız, Canan Kaftancıoğlu, İlter Turan, Bertan Ağanoğlu, İlkay Sezer, Oktay Ekşi, Tahir Özyurtseven, Hurşit Güneş, Akif Hamzaçebi, Gürsel Tekin