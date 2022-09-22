Aysel Perkgün davasında avukattan 'reddi heyet' talebi
İzmir'in Buca ilçesinde, 28 yaşındaki Aysel Perkgün'ü darbedip vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan 25 yaşındaki Feyzo Duran'ın yargılandığı davanın duruşmasında Perkgün'ün avukatlarından Abdi Yaşar, reddi heyet talebinde bulundu. Taleple ilgili karar, bir üst mahkeme tarafından verilecek.
İzmir Buca'da Çamlık Mahallesi'nde geçen 30 Ağustos'ta meydana gelen olayda, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Feyzo Duran ile Aysel Perkgün arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Duran, iddiaya göre 1 yaşındaki çocuğunun yanında Aysel Perkgün'ü darbedip defalarca bıçak darbesiyle yaraladı.
Perkgün'ün çığlıklarını duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Perkgün, sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis tarafından gözaltına alınan Feyzo Duran ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Olayla ilgili hazırlanan iddianamede Duran için 'tasarlayarak' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek' öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianame İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
(Feyzo Duran)
"BAHSEDİLEN CAM PARÇACIKLARI DELİLLERDE YOK"
Sanığın yargılanmasına bugün İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Feyzo Duran'ın yanı sıra Aysel Perkgün ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan Perkgün'ün avukatlarından Abdi Yaşar, reddi heyet talebinde bulundu.
Mahkeme başkanı, Yaşar'a dava dışı beyan verdiği konusunda uyarıda bulundu. Bunun üzerine Yaşar, "İlk duruşmadan bu yana sayın savcılık makamı, müvekkile ısrarla çıktığı televizyon programını sordu. Müvekkilimin hak arama özgürlüğünün engellenmesi, kadınların sesini duyurmasının engellenmesi yönünde beyanlarda bulundu. Yargılama makamı da ilk celseden bu yana kriminal bir vaka olmasına rağmen beyanda bulunmamı engellediği gibi müvekkilin lehine olan beyanlarda bulunmamız engelledi" dedi.
(Aysel Perkgün)
Yaşar'ın ardından söz alan iddia makamı, "Ben Perkgün'e neden savcılığa gelmeden önce İstanbul'da bir televizyon programına katıldığını sordum. Çünkü ifadesinde yayına çıkmadan önce saçlarının arasından cam parçacıkları çıktığını söylemişti. O bahsedilen cam parçacıkları bizim delillerimizde yok" ifadelerini kullandı.
Reddi heyet talebini değerlendiren mahkeme heyeti, bugüne kadar ki aşamalar değerlendirildiğinde heyetin reddini gerektirecek bir durum olmadığına karar vererek, Yaşar'ın talebini reddetti. Yaşar'ın, talebini bir üst mahkemeye sunacağını söylemesinin ardından ara karar açıklandı. Duran'ın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, reddi heyet talebinin görüşülmesi için dosyanın bir üst mahkemeye gönderilmesine hükmedip, duruşmayı 14 Kasım'a erteledi.
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