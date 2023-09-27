Yayınlanma: 27.09.2023 - 11:02

Güncelleme: 27.09.2023 - 11:02

AKP Eskişehir Milletvekili, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşen Gürcan, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın fotoğraflarını sansürleyerek paylaştı. Bu paylaşımın ardından gündem olan Ayşen Gürcan'ın hayatı merak edildi. Peki, Ayşen Gürcan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayşen Gürcan hangi partiden milletvekili? İşte ayrıntılar...

AYŞEN GÜRCAN KİMDİR?

Ayşen Gürcan 25 Kasım 1963 Burdur'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Burdur'da tamamladı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi'ni kazanarak, İletişim Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu. Bunun yanında Gürcan, 1990 ve 2005 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

2006 ve 2011 yılları arasında Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürü olarak görev aldı. 2011–2013 yılları arasında ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bakan müşavirliği görevini üstlendi. Öte yandan İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde öğretim üyeliği yaptı.

Türkiye erken seçimlerinde Ayşen Gürcan, Ahmet Davutoğlu başkanlığında kurulan hükümette bağımsız üye olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı oldu. Görevine 24 Kasım 2015 tarihine kadar devam etmiştir.

AYŞEN GÜRCAN EVLİ Mİ?

Eşi ile boşanmış olan Gürcan 3 çocuk annesidir.