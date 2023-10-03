Soruşturma başlatılmıştı: Ayşenur Arslan'dan canlı yayındaki sözlerine ilişkin açıklama

Yayınlanma: 03.10.2023 - 11:51

Güncelleme: 03.10.2023 - 12:20

Ankara Kızılay'daki bombalı terör saldırına ilişkin sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında soruşturma başlatılan ve Halk TV’nin programını kaldırdığı gazeteci Ayşenur Arslan, gündem olan sözlerine ilişkin konuştu.

Arslan, “Yanlış anlaşıldığım için üzgünüm. Adımın terörle ve teröristle anılmasının büyük haksızlık olduğunu düşünüyorum ve bu nedenle çok üzgünüm. Terör eylemiyle ilgili gündemde olan soru işaretlerini tekrarlamaktan ibaret benim yaptığım” dedi.

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Halk TV’deki “Yeni Bir Sabah” programında Ayşenur Arslan’ın konuya ilişkin kendilerine gönderdiği mesajı paylaştı.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Küçükkaya’nın aktardığına göre Ayşenur Arslan, şunları kaydetti:

“Çok üzgünüm yanlış anlaşıldım, yanlış anlaşıldığım için üzgünüm, teröre sonuna kadar yanlış olduğumu, meslek hayatım boyunca hep terörün hep karşısında olduğum bilinir. Adımın terörle ve teröristle anılmasının büyük haksızlık olduğunu düşünüyorum ve bu nedenle çok üzgünüm. Terör eylemiyle ilgili gündemde olan soru işaretlerini tekrarlamaktan ibaret benim yaptığım. Beni tanıyan hiç kimse benim teröre ve teröristlere destek olmayacağımı bilir. Beni tanıyan ve birlikte çalıştığım bütün gazeteciler meslek hayatım boyunca terörün karşısında bir adım geri atmadığımın tanığıdır.”

NE OLMUŞTU?

Ayşenur Arslan, Halk TV'deki programda Ankara'daki saldırıya ilişkin şüphelerini dile getirmiş, sözleri sosyal medyada gündem olmuş ve hedef gösterilmişti.

Arslan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Belki kendisini patlattı denilen kişi, terörist üzerinde ya da arabada uzaktan kumandalı patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Çünkü o kadar manasız ki gelip hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız her şeye aykırı durup dururken kendini patlatmış. Ama esas olarak bu benim aklıma takılan şeylerden biri iddia edemem elbette. Ama bir arabanın şoförü öldürülerek neden o kadar kolaydır ki kilidiyle açacaksınız düz kontak çalıştıracaksınız bombayı şey yapıp gideceksiniz. Ankara'da bunu yapmak varken neden Kayseri'de birini öldürerek ben geliyorum bombalar sırtımızda tabanca belimizde mi, nedir yani?"

HALK TV'DEN AÇIKLAMA

Arslan'ın Ankara'daki bombalı saldırıya ilişkin yaptığı değerlendirmeler sonrası, Halk TV söz konusu programı yayından kaldırma kararı almıştı.

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Halk TV olarak ülkemize demokrasinin yerleşmesi için çok sesliliğe büyük önem veriyoruz. Bugüne kadar birçok bedel ödeyerek, her türlü cezaya ve baskıya rağmen farklı sesleri ve muhalif duruşları ekranımızda yansıtmaktan geri adım atmadık, atmayacağız da. Halk TV ülkemizde demokrasinin gelişmesi için vazgeçilmez bir nefes borusudur. Bu konuda tek kırmızı çizgimiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devletinin bölünmez bütünlüğüdür.

Halk TV, güvenlik güçlerimizin bu kapsamda yürüttüğü terörle mücadelenin kayıtsız şartsız yanındadır. Dün yayınlanan Medya Mahallesi programında canlı yayında edilen talihsiz sözler, aynı programda terör lanetlenmiş olsa da, Halk TV’nin en başta bahsettiğimiz duruş ve bakışının sınırlarını aşmaktadır. Bu sebeple programın sonlandırılması kararını aldığımızı, kamuoyuna üzüntülerimizle duyururuz."

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da gazeteci Ayşenur Arslan hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "2 Ekim tarihinde Halk Tv isimli kanalda yayınlanan bir programda Ayşenur Arslan'nın 1 Ekim tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıya yönelik sarfettiği sözlere ilişkin 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatılmıştır" denilmişti.

RTÜK İNCELEME BAŞLATMIŞTI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu da (RTÜK), Ayşenur Arslan'ın Ankara'daki canlı bomba saldırısının ardından kullandığı ifadeler nedeniyle Halk TV ve Arslan hakkında inceleme başlatmıştı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin incelemeyi gece yarısı sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Şahin paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu ahlaksız terör sevici zihniyete ve ekranlardaki bu ucube yorumlara tahammül etmemiz mümkün değildir. Kahraman polisimizin refleksleri ve erken müdahalesi ile olası bir katliamın engellenmesine adeta üzülen bu sapkın zihniyete tüm milletimiz gibi biz de karşıyız. Bu hastalıklı sözlerin yayınlandığı Halk TV ve ilgili kişi hakkında gerekli inceleme derhal başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."