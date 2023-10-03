Son dakika... Ayşenur Arslan gözaltına alındı!

Son dakika haberi... Ankara'daki bombalı saldırıya ilişkin yaptığı değerlendirmeler sonrası hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Ayşenur Arslan, gözaltına alındı. Arslan'ın ifadesi alınmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürülüyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.10.2023 - 12:38
Son dakika... Ayşenur Arslan gözaltına alındı!
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Ankara'daki bombalı saldırıya ilişkin yaptığı değerlendirmeler sonrası, Halk TV'deki programı yayından kaldırılan ve hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Ayşenur Arslan, gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan hakkında "terör örgütü propagandası yapma" ve "suçu ve suçluyu övme" gerekçesiyle resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Arslan, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sarıyer'deki evinde gözaltına alındı.

Arslan'ın ifadesi alınmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldüğü belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Ayşenur Arslan, Halk TV'deki programda Ankara'daki saldırıya ilişkin şüphelerini dile getirmiş, sözleri sosyal medyada gündem olmuş ve hedef gösterilmişti. 

Arslan, şu ifadeleri kullanmıştı: 

"Belki kendisini patlattı denilen kişi, terörist üzerinde ya da arabada uzaktan kumandalı patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Çünkü o kadar manasız ki gelip hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız her şeye aykırı durup dururken kendini patlatmış. Ama esas olarak bu benim aklıma takılan şeylerden biri iddia edemem elbette. Ama bir arabanın şoförü öldürülerek neden o kadar kolaydır ki kilidiyle açacaksınız düz kontak çalıştıracaksınız bombayı şey yapıp gideceksiniz. Ankara'da bunu yapmak varken neden Kayseri'de birini öldürerek ben geliyorum bombalar sırtımızda tabanca belimizde mi, nedir yani?"


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