Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı'nı geçen en genç Türk oldu

Yayınlanma: 28.04.2025 - 17:08

Güncelleme: 28.04.2025 - 17:27

Daha önce Manş Denizi, Kuzey Kanalı, Cook Boğazı ve Catalina Kanalı gibi zorlu parkurları başarıyla geçen Aysu Türkoğlu, Oceans 7'ın 5'inci parkuru olan Kaiwi Kanalı'nı 21 saat 7 dakikada geçen en genç Türk yüzücü oldu.

Türkoğlu, 27 Nisan Pazar günü saat 17.30’da başladığı Kaiwi Kanalı yüzüşünü 21 saatte tamamladı.

Hawaii Adaları arasında yer alan ve yaklaşık 45 kilometre uzunluğundaki bu parkur, güçlü akıntılar nedeniyle çoğu zaman 50 kilometreyi aşabiliyor.

KUZEY KANALI'NI DA GEÇMİŞTİ

Türkoğlu, Oceans Seven kapsamındaki 7 açık su geçişini 5 sene içerisinde tamamlayarak Guinness rekorunu kırmayı hedefliyor.

İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 30 Temmuz 2022'de 16 saat 28 dakikada yüzerek geçen en genç Türk olan Aysu Türkoğlu, yaklaşık 40 kilometrelik Kuzey Kanalı'nı da geçen yıl 9 Ağustos'ta 11 saat 48 dakika 19 saniyede yüzerek geçmiş ve bunu başaran ‘ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu’ unvanını almıştı.

Türkoğlu dördüncü etap olan 33 kilometrelik Catalina Kanalı'nı 11 saat 36 dakikada yüzerek 'Triple Crown of Open Water Swimming' ünvanını kazanan en genç Türk sporcu oldu.

AYSU TÜRKOĞLU KİMDİR?

2 Mayıs 2001 tarihinde Bodrum'da doğdu. 2019 yılında Bodrum Fen Bilimleri Lisesinden mezun oldu. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük bölümünü bitirdi.

Yüzmeye ablasından örnek alıp, ilk olarak 7 yaşında Bodrum Spor Yüzme Kulübü'nde başladı. 14 yaşında da yüzmenin açık su branşıyla devam etti. Genel olarak 5-7,5-10 kilometrelik mesafelerde yarışmakta.

Katıldığı ilk uluslararası Aquamasters yüzme yarışmasında 6 km'lik parkurda kadınlar klasman 1.si oldu. 2022 Temmuz ayının 29'u 30'a bağlayan gecesinde İngiltere ile Fransa arasında bulunan Manş Denizini 16 saat 28 dakika ve 60 kilometre yüzerek geçen en genç Türk sporcusu oldu.

Aysu Türkoğlu, Kuzey İrlanda ile İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu oldu.

20 Mart 2024'te Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı geçişini 7 saat 21 dakikada tamamladı.