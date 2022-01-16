Aytun Çıray'dan Erdoğan'a: 'Terörist başı adeta yargıç konumuna yükseltildi'

16 Ocak 2022 Pazar, 09:39

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı işaret ederek "Edirne'deki, en büyük hesabı İmralı'dakine verecek; kendi içinde ayrı bir hesaplaşmaları var" sözleri üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gazeteci, yazar Uğur Dündar'a konuşan Aytun Çıray, Erdoğan'a tepki gösterdi. Çıray, "Terörist başı adeta hesap sorabilecek yargıç konumuna yükseltildi" ifadelerini kullandı.

Uğur Dündar'ın, Sözcü gazetesindeki köşesinde yer alanlara göre Çıray şunları söyledi:

"Edirne'deki, en büyük hesabı İmralı'dakine verecek; kendi içinde ayrı bir hesaplaşmaları var" sözüne atıfta bulunarak, "Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı, Edirne Cezaevi'nde tutulan HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın, binlerce asker-sivil vatandaşımızın katlinden sorumlu ve ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum Abdullah Öcalan'a en büyük hesabı vereceğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti ve onun yargısı tarihimizdeki en incitici aşağılamaya maruz bırakıldı. Terörist başı adeta hesap sorabilecek yargıç konumuna yükseltildi. Konumu, çözüm sürecinde olduğu gibi adeta meşrulaştırıldı. Hem de Sayın Erdoğan bu konuşmayı, doğaçlama değil, prompterdan, yani yazılı metni okuyarak yaptı.

Anayasal olarak milletin devletiyle birliğini ve bütünlüğünü temsil eden bir Cumhurbaşkanı, nasıl olur da devletin yargısı tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edilmiş bir terör örgütü başını, hapiste tutulan bir başka vatandaşının en büyük hesapçısı ilan edebilir? En büyük hesapçı, binlerce asker -sivil vatandaşının şehit edilmesinin baş sorumlusu olarak Abdullah Öcalan'ı hapse tıkan Türkiye Cumhuriyeti yargısıdır. 'Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek' cümlesi bu yönüyle bir suç cümlesidir."