Ayvacık açıklarında 43’ü çocuk, 106 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 43’ü çocuk 106 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında 3 farklı bölgede kaçak göçmenler olduğu tespit edildi.
Sahil Güvenlik Botları ’KB-20’, ‘KB-111’ ve ‘TCSG-6’ tarafından hareket halindeki lastik botlar içinde 43’ü çocuk toplam 106 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
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