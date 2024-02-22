Aralarında çocuklar da var... Bodrum’da çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı!
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 17’si çocuk olmak üzere 37 düzensiz göçmenin yakalandığı aktarıldı.
Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-3) bölgeye sevk edildi.
Ekipler tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 37 düzensiz göçmen yakalandı.
Karaya çıkarılan 17’si çocuk 37 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- TİP'ten 'Kadıköy' kararı
- AKP'nin adayı oldu!
- AKP'den istifa etmişti, CHP'ye katıldı
- 'KAAN' ismine rektörden itiraz
- Emekli ikramiyesi komisyondan geçti
- Ali Yeşildağ'ın Türkiye'ye iadesine onay
- Feyza Altun'dan 'rakı' iddiasına yanıt
- Kimler faizsiz konut kredisi alabilir?
- 'İzin istedim, rakı içtim, ağladım...'
- AKP'li başkana 'dansöz 'kıyafeti fırlatıldı