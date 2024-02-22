Aralarında çocuklar da var... Bodrum’da çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı!

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 17’si çocuk olmak üzere 37 düzensiz göçmenin yakalandığı aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 22.02.2024 - 11:38
Aralarında çocuklar da var... Bodrum’da çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı!
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Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-3) bölgeye sevk edildi.

Ekipler tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan 17’si çocuk 37 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.


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