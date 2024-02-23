Bodrum açıklarında 71 düzensiz göçmen yakalandı

Yayınlanma: 23.02.2024 - 23:55

Güncelleme: 23.02.2024 - 23:56

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarları tarafından farklı zamanlarda lastik botlarda düzensiz göçmen olduğu tespit edilerek bölgelere Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Ekiplerce, üç lastik botta aralarında çocukların da olduğu 71 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ve Jandarma ekiplerince, botlardaki göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.