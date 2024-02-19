Ayvacık açıklarında 46 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 46 kaçak göçmen yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 20:21
Ayvacık açıklarında 46 kaçak göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye ekipler sevk edildi.

Sahil Güvenlik gemisi ‘TCSG-61’ ile Sahil Güvenlik botu ‘KB-20’ tarafından hareket halindeki lastik bot içinde 19’u çocuk toplam 46 kaçak göçmen yakalandı.

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Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.


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