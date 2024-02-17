Çanakkale'de açıklarında onlarca kaçak göçmen yakalandı!

Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 9'u çocuk olmak üzere 77 kaçak göçmenin yakalandığı aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 17.02.2024 - 09:37
Çanakkale'de açıklarında onlarca kaçak göçmen yakalandı!
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Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-08) tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında iki farklı noktada lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik Gemisi ‘TCSG-84’ ile Sahil Güvenlik Botları ‘KB-20’ ve ‘KB-111’ tarafından hareket halindeki lastik bot içinde 9’u çocuk, toplam 77 kaçak göçmen yakalandı.

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Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.


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