Ayvacık açıklarında 8 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 8 kaçak göçmen yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 28.07.2024 - 00:22
Ayvacık açıklarında 8 kaçak göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Bölgeye ekip sevk edildi.

Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-28' tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 8 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


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