Ayvacık açıklarında 49 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekiplerince 49 kaçak göçmen kurtarıldı.

İHA
Yayınlanma: 23.07.2024 - 00:39
Ayvacık açıklarında 49 kaçak göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açılarında 3 farklı noktada kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye ekipler sevk edildi. 

Ayvacık açıklarında içinde kaçak göçmenlerin olduğu 2 lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen sahil güvenlik botları ‘TCSG-8' ve ‘TCSG-905' tarafından 7'si çocuk 28 kaçak göçmen kurtarıldı.

Bir başka bölgede ise sahil güvenlik botu ‘TCSG-28' tarafından Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2'si çocuk 21 kaçak göçmeni kurtardı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


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