Ayvacık açıklarında operasyon: 31 göçmen yakalandı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 31 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğu tespit edildi.
Bölgeye ekip sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-905’ tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 9’u çocuk toplam 31 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.
Etiketler: #çanakkale
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