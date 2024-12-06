Çanakkale'de çiftlik yangını: 5 hayvan öldü, 1 çoban yaralandı!

Gelibolu ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan öldü. Hayvanları kurtarmaya çalışan çoban yaralanırken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı aktarıldı.

Çanakkale'de çiftlik yangını: 5 hayvan öldü, 1 çoban yaralandı!
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İHA
Yayınlanma: 06.12.2024 - 13:43

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyündeki bir hayvan çiftliğinde saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin büyümesi üzerinde çiftlikte çalışan çoban, hayvanları ahırdan çıkardı. 140 büyükbaş ve 40 küçükbaş hayvanı son anda ölmekten kurtaran çoban hafif şekilde yaralandı. Ahırdan çıkarılan büyükbaş hayvanlardan 5 tanesi öldü.

İhbar üzerine bölgeye gelen Gelibolu Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Etiketler: #çanakkale #çiftlik #hayvan #Yangın

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