Piyasa değeri 2 milyon TL... Çanakkale’de 'kokain' operasyonu: 1 tutuklama
Çanakkale’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 şüpheli şahısta, piyasa değeri 2 milyon TL olan 2 parça halinde 493.89 gram taş kokain maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu S.Ö. ve K.O.’da piyasa değeri 2 milyon TL olan 2 parça halinde 493.89 gram taş kokain ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından işlem yapıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Lapseki Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden S.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli K.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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